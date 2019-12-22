UMKE g?n?ll?leri i?in e?itim kamp? d?zenlendi

Ordu'da farkl? illerden gelen UMKE g?n?ll?lerinin kat?l?m?yla 3 g?nl?k ?B?lge UMKE Temel Mod?l E?itimi Kamp?? d?zenlendi.

Ordu'da Samsun, Sinop ve Amasya illeri ve ildeki UMKE g?n?ll?lerinin kat?l?m?yla ?B?lge UMKE Temel Mod?l E?itimi Kamp?' ger?ekle?tirildi. ?lk g?n kat?l?mc?lara temel ya?am deste?i, zor durumlarda ge?ici havayolu y?netimi, omurga stabilizasyonu ve ta??ma teknikleri, travmal? hastalarda yakla??m, afet triyaj?, zor do?a ?artlar?nda yaya ula??m?, KBRN fark?ndal?k e?itimi, zor alanda m?dahale, ta??ma teknikleri konular?nda teorik ve uygulamal? e?itimler verildi. E?itimin ikinci g?n?nde ise Yoroz Kent Orman?'nda do?a y?r?y???, kamp alan?nda oryantiring e?itimi ile uygulamas?, e?itimler sonras?nda olu?turulan timler taraf?ndan uygulamal? senaryolarla m?dahaleler ger?ekle?tirildi.

Tatbikatlardan sonra kat?l?m sa?layan Vali Yard?mc?s? Ekrem Ball?, UMKE ekiplerinin meydana gelebilecek olumsuzluklara kar?? g?n?ll? olarak kat?l?m sa?lad?klar?n? ifade ederek, "Bunu biliyoruz ve g?n?ll? olarak burada yer alman?z, bu heyecan? duyarak bu kampa kat?lman?z takdire ?ayan, hepinizi kutluyorum. 3 g?n boyunca zor ?artlarda bir kamp ger?ekle?tirdiniz, kamp?n sonunda da tatbikat?n?z gayet ba?ar?l? ge?ti. G?nl?m?z bu tip olaylar?n ya?anmamas?ndan yana olsa da olumsuzluklar?n ya?anmas? halinde biz biliyoruz ki en k?sa s?rede en ba?ar?l? ?ekilde olaylara sizler taraf?ndan m?dahale edilecektir? dedi.

Kamp sonras? kat?l?mc?lara kat?l?m belgeleri verildi.