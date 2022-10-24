UMKE'den gerçeğini aratmayan tatbikatlar

2022 yılı faaliyet planı çerçevesinde Ordu UMKE, Ünye ilçesindeki Çınarsuyu Tatbikat Parkı'nda tatbikat gerçekleştirdi. Eğitmenler ve UMKE gönüllülerinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde güncelleme eğitimleri yapılırken, koordinasyon ve oryantasyona yönelik beceri oyunları uygulandı.

Ordu İl AFAD Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye afet müdahale planı senaryosu çerçevesinde UMKE ekipleri, senaryo gereği komşu bir ilde meydana gelen deprem sonrası oluşan bina çökmesi, enkaz, heyelan, su taşkını, yangın ve zincirleme trafik kazası olaylarına müdahaleler uygularken, eğitim ve tatbikatlar başarılı bir şekilde tamamlandı.

Ordu İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, UMKE olarak her zaman olmak durumunda olduklarını kaydetti. Tüzün, “Ordu AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan afet müdahale planı çerçevesinde eğitimlerimizi ve UMKE ile ilgili bölümlerin tatbikatını başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Eğitimcilerimize ve UMKE gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. UMKE olarak her zaman hazır olmak durumundayız. İhtiyaç duyulduğunda ülkenin dört bir yanında yaşanabilecek afetlerde en kısa sürede destek vermemiz hayati bir önem taşıyor. Hazırlıklı olmak içinde bu eğitimleri, tatbikatları yaz-kış, sıcak-soğuk demeden gerçekleştiriyoruz. Tüm idareci arkadaşlarıma, eğitimci ve UMKE gönüllüsü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.