Ün-Off yarışlara hazırlanıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2008 yılında kurulan Ünye Offroad Kulübü(Ün-Off), korona virüs salgını nedeniyle ertelenen yarışmalara yeni yılda hazırlanarak görkemli bir şekilde ev sahipliği yapmak için kolları sıvadı.

Kurulduğu ilk günden itibaren Türkiye genelinde düzenlenen 4x4 arazi araçları ile doğada zor koşullarda yol almak için 45 kişilik bir ekiple düzenledikleri yarışlarda kupa heyecanı yaşayan Ünye Offroad Kulübü, bu sene düzenlenmesi planladıkları yarışmalar için Tekkiraz Mahallesi Karaarmut Tepesi'nde buluşma gerçekleştirdi. Bindikleri araç üzerinde ısınmaya çalışan usta şoförler, birbirinden renkli driftlerini gerçekleştirirken diğer kulüp üyeleri ve Başkan Alper Argan ise sokak hayvanlarına beslemelerde bulundu.

"2021 yılında yeni yarışlara hazırlanıyoruz"

Kurulduğu günden itibaren sosyal etkinliklere imza atarak yarışmalarda derecelere girdiklerini söyleyen ve yeni yılda yeni yarışmalara hazırlandıklarını ifade eden Argan, "Yeni yılda off-road ekibi olarak yarışmalar düzenleyecek ve kupa heyecanlarını yeniden yaşayacağız. 45 kişilik bir ekip ve off-road yarışlarına uygun araçlarımızı bulunuyor. Bu yüzden pandemiden dolayı yapamadığımız yarışmaları ve heyecanı 2021 yılında yapmayı düşünüyoruz" dedi.