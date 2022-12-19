ÜNİ-DOKAP dönem başkanlığı, Ordu Üniversitesi'ne devredildi

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) 2023 yılı dönem başkanlığı, gerçekleştirilen üst kurul toplantısında Hitit Üniversitesi'nden Ordu Üniversitesi'ne devredildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen ÜNİ-DOKAP üst kurul toplantısına, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Öztürk ile DOKAP bölgesinde bulunan 15 üniversitenin rektörü katıldı.

2022 yılı dönem başkanlığını Hitit Üniversitesi'nin yürüttüğü ÜNİ-DOKAP üst kurul toplantısında, 2022 yılının genel değerlendirilmesi yapıldı. DOKAP bölgesinde yer alan üniversiteler arasında eğitim, araştırma-geliştirme ve proje, toplumsal hizmet ve bölgesel kalkınma gibi yeni dönemde yapılacak iş birliklerine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilen toplantı sonrasında ÜNİ-DOKAP 2023 yılı dönem başkanlığı, gerçekleştirilen törenle Hitit Üniversitesinden Ordu Üniversitesi'ne devredildi.