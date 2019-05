Ordu Ticaret Borsası tarafından “Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı” kapsamında, "Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Kümelenme Çalıştayı" düzenlendi.

Borsa binasında düzenlenen çalıştayda konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz katma değeri yüksek alanların gözetilerek Ordu'nun büyümesine katkı sağlaması gerektiğini ifade etti. Vali Seddar Yavuz, “Kümelenme konusu uzun zamandır konuşulan, tartışılan ve benim görüşümce de sanayimiz açısından oldukça değişiklik meydana getirebilecek bir husustur. Özellikle yeni organize sanayi bölgelerini kısa vadede bitirmemiz gerekiyor. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'den önemli bir iş adamımızı Ordu'ya getiriyoruz. Mutabakat yaptık. İbişler Tekstili Fatsa'ya getiriyoruz. 7 bin metre kare kapalı alanlı bir inşaatla başlayacaklar ve Ordu'nun tamamına yakınında özellikle fason üretim gerçekleştirecekler. Sadece 7 bin metre kareyle sınırlı kalmayacak. Tekstil dahil katma değeri yüksek, teknolojik alanları da gözeterek bizim Ordu'yu büyütmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Güler: “Ezberler bozulacak”

Çalıştaya katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de büyükşehir Belediyesi'nin klasik belediyecilik anlayışından farklı olarak ekonomi ve istihdam konularında yeni misyon yüklendiği ifade etti. Klasik belediyecilik anlayışının dışındaki konuların belediyenin misyonu olduğunu söyleyen Başkan Güler, “Belediye denilince akla kaldırım, asfalt, çöp gibi klasik hizmetler geliyor. Ama biz Ordu'da ayrı bir misyonumuz olduğunu düşünüyorum. O da ekonomi ve istihdamdır. İşsizliği çözmez ve ekonomiyi rayına doğru oturtamazsak belediye ve halk da bundan etkilenecektir. Geldiğim günden bu yana ekonomiye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bütün kalıplar değişiyor bütün ezberler bozulacak. Bunun için de bizim mutlaka enformasyon teknolojisi ile ilgili konulara ağırlık vermemiz gerekiyor” dedi.

"Ekonomiyi düzeltmezsek, belediyecilik hizmetlerinin bir anlamı kalmaz"

“Dünyada ne olduğunu artık kağıttan değil, enformasyon teknolojisiyle öğreniyoruz” diyen Başkan Güler, “İş dünyasında da katkılarımız olsun diye kendimize görev verdik. Ekonomiyi düzeltmezsek belediyecilik hizmetlerinin bir anlamı kalmaz. Yeni bir kalkınma modeli, köy-şehir entegrasyonu, tarım ve turizmle ilgili çalışmalar yapıyoruz. 1996 yılında Başbakan Baş Danışmanı iken bütün Türkiye'deki grupları kümelendirelim dedik. Bu dönemde bir tane lider il belirleyerek çevresindeki illerin o ilden destek alması model alındı. Benzerini il bazında da yapabiliriz. Bizde de 19 ilçe var. Bu tecrübeleri ele alarak oradaki kabiliyetli insanları bir grup haline getirip branşlara dağıtmak istedik. Bununla ilgili çalışmalarda biz varız. Sizlerin emrine amadeyiz” ifadelerini kullandı.

Üretim ve pazarlama projelerine olumlu katkı sağlayacak her projede yer aldıklarını söyleyen Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ise, “Artık mal ve hizmetlerin kalite kriterlerinden biri de hızlı erişim olmuştur. İhracat ve yeni satış teknikleri gelişecek, firmaların rekabet gücü artacaktır. Teknolojik yenilikler hemen karşılık bulacak ve rağbet görecektir. Tüm bunlar ekonomik büyümeyi, ekonomik büyüme de topyekûn kalkınmayı sağlayacaktır. Biz Ordu Ticaret Borsası olarak üretim ve pazarlama sürecinde büyüme ve kalkınma hamlelerine olumlu katkı sağlayacak her projenin içinde olmaya ve her projeden haberdar olmaya önem veriyoruz. Üniversiteler bilim üreten merkezlerdir. Bize düşen üniversiteler tarafından üretilen bilimsel çıktıları talep edip, ekonomik hayata uygulamaktır” şeklinde konuştu.