Üniversitelerarası Badminton Türkiye Şampiyonası ODÜ'de başladı

Şampiyona, üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda düzenlendi. 26-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek müsabakalarda Ordu Üniversitesi ile birlikte 26 üniversitenin badminton grupları karşılaşacak.

Programın açılışında konuşan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Üniversitelerin spor ve kültür faaliyetlerine verdiği değer çok önemli. Ordu Üniversitesi de şu anda her alanda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri. Bu vesile ile Rektörümüze ve üniversite yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerimize de başarılar diliyorum, inşallah buradaki başarılarını hayat boyu sürdürürler” dedi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ise gençlerin daha iyi şartlarda imkanlardan faydalanabilmeleri adına çabaladıklarını söyledi. Rektör Akdoğan, “Sevgili gençler; sizler bizim geleceğimiz, umudumuz ve bu ülkenin değerlerini daha ileri taşıyacak olan gözbebeğimiz gençlerimizsiniz. Bizim de çabamız, gayretimiz ve hazırladığımız imkanlar, sizlerin daha iyi şartlarda gençliğinizi yaşamanız ve ülkemizin imkanlarından en iyi şekilde faydalanmanız içindir. Sizleri burada en güzel şekilde ağırlamak için üniversitemiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Ülkemizde 6 Şubat tarihinde elim bir afet yaşandı ve 11 ilimiz ciddi anlamda etkilendi. Hatay Mustafa Kemal Paşa Üniversitesi'ni temsilen buraya gelen öğrencilerimize ve deprem bölgesindeki 11 ilimizden olup başka üniversitelerden gelen öğrencilerimize öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, onları aramızda görmekten duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak geçmişte olduğu gibi şimdi de sizlerin yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz, yaralarınızı sarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Ordu'daki temsilcilerine, Türkiye'deki ilgili federasyonun tüm çalışanlarına, müsabakalara katılan üniversitelerin rektörlerinden gençlerimizle ilgilenen tüm ekibe kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 27 üniversitenin kıymetli gençlerinin 5 gün boyunca centilmence yarışacakları badminton müsabakalarının başarılı ve hayırlı geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.