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Üniversiteli genç kız evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Ordu’da üniversite öğrencisi genç kız evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Ordu'da üniversite öğrencisi genç kız evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.


Olay, Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir (21), antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, hastaneye kaldırılan Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir'in, aldığı büyük bıçak darbesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Rektör Akdoğan, olayın bir katliam olduğunu, zanlının arandığını sözlerine ekledi.

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