ÜNSAK'tan musiki eserler konseri

Ordu'nun Ünye ilçesi Sanat ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen konser, dinleyicilerden tam not aldı.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ünye Sanat ve Kültür Derneği ve Ünye Belediyesi tarafından organize edilen konserde, birbirinden farklı musiki eserler dinleyicileri mest etti. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen konserde Samsun Devlet Klasik Türk Müziği korosunda bulunan birbirinden değerli sanatçıların seslendirdiği musiki eserler muhteşem bir konsere imza atarken, bazı dinleyiciler ise çalan eserler eşlik etti.

“ÜNSAK Kültüre ve Sanata destek amacıyla kuruldu”

Ünye Sanat ve Kültür Derneği'nin ilçede sanata ve kültüre destek vermek amacıyla kurulduğunu ifade eden Dernek Başkanı İsmet Küçükoğlu, “Bu akşam bu konser bizler için apayrı bir onurdur. Samsun'dan buraya gelen bu koronun her yıl bu etkinliğimize katılması az rastlanır bir durumdur. Ünye Sanat ve Kültür Derneği, Ünye'nin sanatına ve kültürüne katkı yapmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Pandemiden önce daha çok çalışmalarımız vardı. Artık bu günden itibaren etkinliklerimize yoğun bir şekilde devam edeceğiz" diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmanın ardından bir çok sanatçının koroyla söylediği eserler, konser sonuna kadar dinleyenleri mest ederken, program sonunda ise Ünye Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İsmet Küçükoğlu Solit Özge Altıntaş'a plaket verdi.