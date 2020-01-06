Ünye 1. Kitap Fuarı açıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 1. Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

6-12 Aralık tarihleri arasında çeşitli yazarların söyleşileri ve yazar buluşmalarının olacağı fuarda öğrenci ve vatandaşların katılımıyla 70 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.

"İlçemizdeki 25 bin öğrenci bu fuarda bir araya gelecek"

Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen açılışta konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Kitap okuma bilincine sahip bireylerden oluşan toplumların yaşamın her alanında yükselen bir grafiği vardır. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli göstergelerden bir tanesi de kitap okuma oranlarıdır. Bizlerde ilçemizde kitap okuma bilincini kazandırmak ve arttırmak amacıyla öğrencilerimizi ve velilerimizi kitapla buluşturma parolası ile kitap fuarı düzenlemeye karar verdik. Bizler ilçemizdeki yaklaşık 25 bin öğrencimizin bu fuarda ziyaretini sağlayacağız. Fuarımızda dokuz yazarımız bizlerle birlikte olacak ve bu yazarlarımızla yirmi söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu söyleşilere 5 bin öğrencimiz katılacak. Fuara katılacak yazarlarımız ayrıca 9 imza etkinliği gerçekleştirecek. Fuarımızın son günlerine doğru ise öğretmenlerimizle beraber 2 atölye çalışmamız olacak" dedi.

"Kitap en kuvvetli temel vasıta"

İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Kitap, geleceğin oluşmasında ve geleceğin temellerinin atılmasında en kuvvetli temel vasıtadır. Günümüzde sanal dünyanın gelişmesine koşut olarak bazı yazılı basın vasıtalarının geçmişe bakarak sayısında ve yaygınlığında kısmen azalma olduğunu görüyoruz. Bilgisayarın ve sanal dünyanın internetin yayılmasıyla beraber kitap alışkanlığı yaygınlığı ne şekilde etkilenir diye dünyada merak konusu olan ve tartışılan bir husustu. Fakat gazete, dergi sayısı ile televizyon izleme oranlarında kısmen azalma yaşansa da kitap basım sayılarında ve okuma oranlarında o klasik sistem hala devam ediyor. İnsanlar kitap okumayı sadece bilgi kaynağı veya bilgi vasıtası olarak değil aynı zamanda kültürel, sosyal, bireysel gelişim etkinliği olarak geçmişten bu günümüze de aynı şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz.Kitap biraz nazlıdır. Kitapla duygusal bir alaka kurmak gerekiyor. Kitabın nazını çektiğimizde ve iyi bir kitapsevere kitap okuma desek bile o kitap okuma alışkanlığı körelmeyecek ve her geçen gün daha da artacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ünye 1. Kitap Fuarı'nın kurdele kesimi sonrası açılışı gerçekleşti.