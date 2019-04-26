Ünye-Akkuş-Niksar tek yürek

Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, AK Parti Akkuş İlçe Başkanı Ramazan Acar Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli'yi makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleşen ziyarette Ünye-Akkuş-Niksar Karayolu Projesi'nin son durumu hakkında bilgi alıp istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüzü üç belediye başkanı ortak bir payda uğruna ziyaret ettik. Bölge müdürümüzle Niksar-Akkuş-Ünye Karayolu'nun mevcut halinin iyileştirilmesi ve yeni yol projemizin son hali hakkında istişarelerde bulunduk. Toplantımız üç ilçemize de hayırlar getirsin” dedi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise, “Niksar, Akkuş, Ünye birbirine gönülden bağlı kentlerdir. Bu bağı birlikte yapacağımız projeler ile güçlendireceğiz. Bu bağlamda Ünye-Akkuş-Niksar Yolu bu üç ilçe için önem arz etmektedir” diye konuştular.