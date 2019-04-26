İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ünye-Akkuş-Niksar tek yürek

Ünye-Akkuş-Niksar Karayolu projesi için üç ilçenin belediye başkanları ile AK Parti ilçe başkanları Samsun Karayolları 7.

Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.


Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, AK Parti Akkuş İlçe Başkanı Ramazan Acar Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli'yi makamında ziyaret ettiler.


Gerçekleşen ziyarette Ünye-Akkuş-Niksar Karayolu Projesi'nin son durumu hakkında bilgi alıp istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.


Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüzü üç belediye başkanı ortak bir payda uğruna ziyaret ettik. Bölge müdürümüzle Niksar-Akkuş-Ünye Karayolu'nun mevcut halinin iyileştirilmesi ve yeni yol projemizin son hali hakkında istişarelerde bulunduk. Toplantımız üç ilçemize de hayırlar getirsin” dedi.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise, “Niksar, Akkuş, Ünye birbirine gönülden bağlı kentlerdir. Bu bağı birlikte yapacağımız projeler ile güçlendireceğiz. Bu bağlamda Ünye-Akkuş-Niksar Yolu bu üç ilçe için önem arz etmektedir” diye konuştular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.