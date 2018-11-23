Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül oldu

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Av. Ahmet Çamyar'ın 16 Kasım'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından Ünye Belediye Başkan Vekili olarak atanan Meclis Üyesi Mehmet Yaşar Sezgül, bugün gerçekleştirilen Ünye Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında Ünye Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

Meclis çoğunluğunun 3'te 2'sinden fazlası “Sezgül” dedi

Son 2 gündür AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın parti yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile gerçekleştirdiği istişareler sonucunda ortak aday olarak belirlenen Mehmet Yaşar Sezgül, meclis oylaması sonrası 23 oyla çoğunluğun 3'te 2'sinin olurunu alarak resmen belediye başkan vekili olarak seçildi.

31 Mart 2019 tarihine kadar görev yapacak

Ünye Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında gerçekleştirilen oylama sonrası belediye başkan vekili seçilen Mehmet Yaşar Sezgül, oylama sonrası yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 tarihine kadar zorlu bir görevi üstlendiklerini ve Ünye'ye hizmet noktasında her kesimden destek beklediklerini belirtti. Daha sonra Ünye Belediyesi Başkanlık makamında AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül'e belediye meclis kararı ile kesinleşen başkan vekilliği resmi yazısını takdim etti.

Yılmaz: “Hasetlik değil, hizmet konuşulsun”

Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, bundan sonra Ünye'de hasetlik yerine hizmetin konuşulması gerektiği uyarısında bulunarak, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül'ün öncelikle bir abi kimliği ile hizmetlerin yürütülmesini sağlayacağını kaydetti.