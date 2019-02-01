Ünye Belediyesinde 50 kişi daha istihdam edildi

İşsizliği önleme projeleri kapsamında uzun bir süredir gerçekleştirilen ve İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Programlar kapsamında geçici süre ile kamu kuruluşlarında istihdam sağlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda TYP'ye başvuruda bulunan kişiler arasından kura ile gerçekleştirilen alım süreci sonrasında Ünye Belediyesinde geçici süre ile istihdam edilen personeller iş başı yapmaya devam ediyor.

Program kapsamında geçtiğimiz ay 50 kişi Ünye Belediyesinde istihdam edilmişti. TYP -2 kapsamında ikinci 50 kişilik istihdam ile ilgili ise işlemler tamamlandı. Ünye Belediyesinde 6 ay süre ile istihdam edilecek olan personeller 1 Şubat 2019 tarihi itibari ile aynı gün İş Güvenliği ve Oryantasyon eğitimleri verilerek iş başı yaptırıldı.

İkinci etap kapsamında iş başı yapan 50 kişi Ünye Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapacak.