Ünye Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Ünye Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası (Ben-Bir-Sen), 2019 yılını kapsayacak ‘Sosyal Denge Sözleşmesi'ni yeniden imzaladı.

Ünye Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Bem-Bir-Sen Ordu Şube Başkanı Rahmi Çakar ve yönetim kurulu katıldı.

Çalışanın emeğinin alın terinin kutsal olduğunu bu sebeple çalışanların refah ve mutluluğuna önem verdiklerini belirten Başkan Tavlı, “Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Bem-Bir-Sen sendikasıyla belediye meclisimizin 06 Mayıs 2014 tarih ve 139 sayılı kararıyla Sosyal Denge Sözleşmesi yapılmıştır. Anayasamızın 23 Eylül 2010 tarihinde değişen 53. maddesi doğrultusunda kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınmıştır. Ülkemizin de imzalamış olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) sözleşmeleri Anayasamızın 90. maddesi kapsamında mevzuatımızda bağlayıcı hükümler oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışanlarımıza en iyi imkanı sunmaya gayret ediyoruz. Sözleşmeyle personele her ay 'sosyal denge tazminatı' adı altında ödeme yapılacak” dedi.

Belediye meclisinin memurlara ve sözleşmeli personele diğer çalışanlarla eşdeğer bir seviyeye çıkabilmesi adına Sosyal Denge Tazminatı'nın ödenmesine karar verdiğini hatırlatan Başkan tavlı, “Bizler, Ünyemizi imar ederken personellerimiz iş üreterek bir emek ortaya koyuyor. Çalışanlarımızın refahı için imzaladığımız bu sözleşmenin çalışanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bem-Bir-Sen Ordu Şube Başkanı Rahmi Çakar ise sözleşme ile çalışanların performanslarının artacağını ümit ettiklerini belirterek sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.