Ünye Belediyesi'nden amatör spora destek

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından tahsis edilen 3 adet servis aracı amatör spor kulüplerinin hizmetine sunuldu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatı ile belediye bünyesinden 3 adet servis aracı amatör spor kulüpleri için tahsis edildi. Kısıtlı imkanlarla spor yapan gençlere kolaylık sağlanması amacıyla tahsis edilen araçlar, sporcuların tesislere ulaşımlarını sağlıyor. Şehir merkezinde belirli noktalardan hareket eden araçlar, Cevizdere ve Çınarsuyu'nda bulunan halı sahalara gençleri ulaştırıyor. İlçede bir süredir devam eden uygulama spor yapan gençlerin yüzünü güldürürken, amatör spor kulüplerinin de işlerini kolaylaştırıyor.

Geçen yıl yaşadıkları ulaşım sorunlarını dile getiren sporcular, tesislere dolmuşlar ile ulaşım sağladıklarını ve antrenmanlara geç kaldıklarını belirterek, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya araç desteği için teşekkür ettiler.

Amatör sporcular için tahsis edilen servis araçlarının, sporcuların şehir dışındaki önemli müsabakalara ulaşımını sağlayacağı da belirtildi.