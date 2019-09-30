Ünye Devlet Hastanesinde bir ilk

Ordu'da Ünye Devlet Hastanesinde ilk kez rahmin alınması operasyonu gerçekleştirildi.

Şiddetli kanama şikâyetiyle Ünye Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran 42 yaşındaki hasta D.K. laparoskopik histerektomi (rahimin alınması) operasyonla sağlığına kavuştu.

Rahatsızlığı nedeniyle Ünye Devlet Hastanesine başvuran ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ercan Balıkçı tarafından muayene edilen hastanın laparoskopi yöntemi ile rahminin alınmasına karar verildi. Ameliyatı aynı hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özgür Erdoğan ile Opr. Dr. Ercan Balıkçı birlikte gerçekleştirdi.

Ünye Devlet Hastanesinde laparoskopik histerektomi yönteminin ilk kez uygulandığını belirten Opr. Dr. Ercan Balıkçı, ”Gerçekleştirdiğimiz ameliyat sayesinde hastamız çok daha kısa süre içerisinde, hiçbir kesi olmadan ağrısız bir şekilde sağlığına kavuştu. Histerektomi, rahmin (uterus) alınması ameliyatıdır. Histerektomi, genelde açık cerrahi olarak uygulanan bir ameliyat olmakla birlikte günümüzde kapalı yöntem ile (laparoskopik) uygulanabilmektedir. Bu yöntemle myomlar (rahmin düz kasından gelişen iyi huylu tümörler), anormal kanama (medikal tedaviye dirençli anormal kanama), uzun süren, uygulanan tedavilere yanıt alınamayan rahim kaynaklı ağrıları, endometrial hiperplazi, rahim ağzı premalign lezyonları,rahim sarkması, adenomiyozis/endometriozis, kanser (rahim, rahim ağzı, yumurtalık kanserleri) ameliyatlarını başarılı bir şekilde yapabilmekteyiz. Bunun yanında ileri yaşlarda yumurtalık kistleri, yumurtalık kanseri gibi durumlarda da yumurtalıklarla beraber histerektomi yapılmaktadır” dedi.