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Ünye festivali başlıyor

20.

Ünye Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, 19 Temmuz Cuma günü başlıyor. Festival, konserler, sergiler, spor müsabakaları, kültürel etkinlikler ve çeşitli programlarla dolu dolu geçecek.


Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 3 gün sürecek olan Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali'ne vatandaşları davet etti. Ramazan ayı etkinliklerinin havaların serinlemeye başlamasından dolayı sonlandırıldığını ifade eden Başkan Tavlı, “Ünye geçmişte yaptığı Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'ni gerçekleştirdiği dönemlerdeki gibi bundan sonra festivalini yazın yapacaktır. 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festivalde sadece konserler olmayacak. Konserlerin yanı sıra sportif faaliyetler, yağlı güreş, at yarışı yapılacak ve şehrin sanatsal ve kültürel yönlerine destek verecek. Ben tüm vatandaşlarımızı ve bölge halkını festivalimize davet ediyorum” dedi.

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