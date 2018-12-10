Ordu'nun Ünye ilçesinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘Ünye Geleceği Kodluyor' projesi kapsamında Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlere Robotik Kodlama Steam Eğitici Eğitimi düzenlendi.

Şimdiki neslin teknolojik cihaz ve aletlerle daha fazla zaman geçirdiklerini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, “Günümüzde teknolojik bir hayatın içinde doğan, büyüyen ve eğitim gören çocuklarımız eğlenme, oyun oynama, ders çalışma, aile ve arkadaşlarıyla iyi geçinmeyi tablet, bilgisayar ve cep telefonları üzerinden yapmaktadırlar. Bu durumda teknolojisi kullanarak yetişen genç nüfus doğru şekilde eğitilerek akıllı cihazların kontrolleri altına almalarını sağlamak çok önemlidir. Çocuklarımızın bu teknolojik cihazları sadece kullanmaları değil, onları istedikleri şekilde yönlendirebilmeleri için mutlaka kodlamayı bilmeleri gerekmektedir. Ünye ilçemizde de 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kodlama ve steam eğitimleri konularında farkındalık oluşturmak için çeşitli eğitimler verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 10 ortaokul ve 10 lise olmak üzere 20 okul ve kurumda toplam 608 öğrenciye eğitimler uygulamalı olarak verilmiştir. 20 okula robotik kodlama setleri temin edildi ve kodlama eğitimleri verildi” dedi.

Çocukların bilgisayarı kullanabiliyor ve dünyaya açılabiliyor olmasının önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Bilgi ve bilişim çağında yaşadığımızı söylüyoruz. Bilgi ve bilişim noktasında öyle bir noktaya geldik ki materyalden ziyade programların öne çıktığı bir süreçteyiz. Bilgi ve bilişim çağı diyoruz ve bunu nasıl anlamalıyız. Bileşim çağı için bilgisayar, internet alt yapısı, programlar çok önemli. Bir ülkede interneti kullanan, bilgisayara sahip olan insanları sayıca çok olması tabii ki önemli. Buna kıyasla otoyolların yerine internet alt yapısını, otomobillerin yerine bilgisayarları, cep telefonlarını, şoförlerin yerine de bilgisayar operatörlerini koyabiliriz. Bizim bilgisayar başına uzun süre geçirmemiz, her evde bilgisayar olması, internet alt yapısının olması bizimde bazı programlara, bazı erişimlere daha hızlı erişip ulaşmamız bilgi toplumunu yakalama noktasında tek başına bir gösterge değildir” diye konuştu.