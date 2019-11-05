Ünye, geri dönüşüm ihalesi yapıldı

4 Kasım 2019 Pazartesi günü yapılan ihale Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın başkanlığındaki belediye encümeni huzurunda yapıldı. İhaleye bir firma katılırken, katılımcı firma olan Kuşkaya Geri Dönüşüm Firması ihaleyi yıllık 120 bin lira + KDV bedelle aldı. Firma, ihale sonucunda, Ünye'de bulunan resmi ve özel kurumlardaki geri dönüşümlerle, mahallelerdeki geri dönüşümleri üç yıl boyunca toplayacak.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ihale sonrası yaptığı açıklamada, ihaleyle atıkların ekonomiye kazandırıldığını ifade ederek, “İhaleyle hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı ‘Sıfır Atık Projesi'ne destek olmuş olduk, hem de belediyemizin gelir elde etmesini sağladık. İhale kapsamında geri dönüşümle ekmek uygulaması da devam edecek. Bu şekilde hem Ünye hem Ünyeliler kazanmış olacak” dedi.