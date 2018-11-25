Ünye kadına şiddete "hayır" dedi

Ordu'nun Ünye ilçesinde 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Kent Konseyi Kadın Meclisi "Kadına Şiddete Hayır" programı düzenledi.

Yalı Kilisesinde düzenlenen programda konuşan Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mimar Sevindik Diktepe Demir, "Bizler Ünyeli kadınlar olarak tüm yüreğimizle 'Kadına şiddete hayır' diyoruz" dedi. Sinevizyon gösterisi ile başlayan programda kadına yönelik şiddetle ilgili şiirler okundu.

"Önemli olan şiddetin önüne geçmektir"

Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mimar Sevindik Diktepe Demir," Bugün dünyada kadın ve kız çocuklarına yönelik giderek artan cinsiyete dayalı şiddetin son bulması için farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü olarak ilan edildi. Kadına yönelik şiddet cinsiyete dayanan , kadını inciten , ona zarar veren , zihinsel , cinsel , ruhsal hasarlarla sonuçlanması olası bulunan toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması, ekonomik ihtiyaçlarından yoksun bırakılması ve özgürlüklerinin birey olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranışa karşı çalışmalar devam ediyor. Önemli olan şiddet uygulanmasından sonra bir takım müdahalelerin yapılması değil, şiddetin uygulanmasının önüne geçilmesidir. Bu konuda, genelde olayın mağduru olan kadınlar eğitilmekte, şiddete uğradıktan sonra nerelere müracaat edecekleri, haklarının neler olduğu gibi bilgiler verilmektedir. Unutulmamalıdır ki şiddeti uygulayan genelde erkektir. Erkeğin bu konuda eğitilip, bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu eğitim sadece alınacak cezaların anlatılmasından ibaret olmamalıdır" şeklinde konuştu.

"Kadına şiddet her gün devam ediyor"

Ünye Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Adnan Sobi, "Kent Konseyi'nin asli vazifelerinden bir tane ise yaşadığı kentin ana unsurlarını oluşturan kadınların saygıyı, sevgiyi hak ettiklerini anlatmaktır. Bu tür etkinlikleri özveri ile hazırlayan Kadın Meclisimize teşekkür ediyorum. Ülkemizde kadına yönelik şiddet her gün devam etmektedir. Bu gün kadınlarımız şiddet, tecavüz ve çeşitli olaylara maruz kalmakla beraber, sonunda ölümlü olarak cinayetlere kurban gidiyor. Bunun önüne geçilmesi için öncelikle bizler tedbirlerimizi nasıl alırız, nasıl kadınlarımıza sahip çıkarız onları düşünmeliyiz. Ülkemizin geldiği durum ise içler acısıdır" şeklinde konuştu.

Programda ORMEK İşaret dili kursiyerlerinin hazırlayıp sunduğu gösteri sahne alırken müzik dinletisi ile sona erdi.