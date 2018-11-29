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Ünye Kent Konseyi Başkanı Kıroğlu istifa itti

Ünye Kent Konseyi Başkanlığını yürüten Musa Özgür Kıroğlu, istifa etti.


Yaklaşık 1,5 yıldır Kent Konseyine başkanlık yapan Kıroğlu, ”İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Ahmet Çamyar'a, kendisinin belediye başkanı olduğu bu süre içinde bir dönem konseyde olacağımı, bu dönem başkanlık görevi bittiğinde ise ben de Kent Konseyindeki görevimi bırakacağımı söylemiştim. Dolayısıyla Çamyar'ın belediye başkanlığındaki görevinin son bulması üzerine benim de Kent Konseyindeki görevimi sonlandırmamın zamanı gelmiş oldu” dedi.

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