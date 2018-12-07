Ünye Kent Konseyi Başkanlığına Adnan Sobi seçildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kent Konseyi Başkanlığına Adnan Sobi seçildi.

Ünye Kent Konseyinde geçen hafta görevinden istifa eden Musa Özgür Kıroğlu'nun yerine yeni başkan seçildi. Ünye Kent Konseyi Yürütme Kurulunca başkan seçilen Başkan Yardımcısı Adnan Sobi yaptığı açıklamada, “Kent Konseyinin ne işe yaradığını soranlar oluyor. Kent Konseyi doğru anlatıldığı doğru yönetildiği ve halkla da doğru karşılık bulduğu zaman özellikle şehirlerin hem kültürel anlamda hem manevi anlamda gerçekten tüm yönleri ile en mutlu olaylarını gördüğü en sinir uçlarına dokunabildiği ve en renkli sivil toplum örgütüdür. Çünkü her kesimden insanın olduğu, şehirde bulunan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerin dahil olduğu çok ciddi sivil toplum platformudur. Bu platformu Ünye Belediyemize ilk kurulduğu günden bu güne kadar ve bundan sonra da destekleyeceğine inancımız tamdır ve belediyemize teşekkür ederim. Kurulduğu günden beri kurucu başkanlarımız İbrahim Cerrahoğlu, Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın ve Musa Bey ile çıtasını ciddi bir noktalara yükseltmiş çok güzel hizmetler yapmış ve toplumda da karşılığı olmuş bir sivil toplum örgütü. Üzerimize düşen görevi daha üst çıtalara çıkarmak, daha güzel hizmetlere imza atmaktır. Kent konseyi bir kaldırım taşının yerinde olmayan bir Çamlık gibi, Organize Sanayi gibi bir Akkuş-Niksar yolu gibi üniversite gibi ve Yalı Koyu'nun gerçekten üzerinde durulması gereken doğallık sorunlarımızdan biride Yalı Koyu'muzdur” dedi.