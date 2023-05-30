Ünye limanı büyüyor

Mehmet Hilmi Güler'in çabalarıyla son iki yıldır gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Ro-Ro seferleri, konteyner taşımacılığı ve kruvaziyer turizmine hizmet verecek duruma getirilen Ünye Limanı'nda rıhtım sayısının arttırılması ve yüksek tonajlı gemilerin demirlemesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

Mehmet Hilmi Güler'in, Karadeniz'in en önde gelen limanlarından biri olmasına çalıştığı Ünye Limanı her geçen gün hareketleniyor. Başkan Güler'in çalışmaları ile Ro-Ro deniz taşımacılığı, konteyner ithalat-ihracat ve kruvaziyer deniz turizmiyle adından söz ettirmeye başlayan Ünye Limanı'nın su derinliğinin ve rıhtım sayısının arttırılması amacıyla başlatılan dolgu çalışmaları devam ediyor.

Rıhtım sayısı 5'e çıkacak

350 bin metreküp dolgu malzemesinin taşınacağı 80 dönümlük alanın 48 dönüm bölümü tamamlanırken geriye kalan 32 dönümlük kısmının 5 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bir yandan dolgu çalışmaları sürerken bir yandan fore kazık ile 400 metre uzunluğunda 3 rıhtım ve 10 metre deniz derinliği çalışmalarına başlanacak.

Alanda tüm çalışmalar bitirildiğinde Ünye limanı 40 bin grostonluk gemilere hizmet veren 5 rıhtıma sahip olabilecek. Rıhtım sayısının artmasıyla birlikte limana demirleyen kruvaziyer gemi sayısı artacak. Bunun yanında Ro-Ro gemileri, konteyner gemileri ve genel yük gemileri açıkta beklemeden aynı anda limana yanaşabilecek.

Serbest Bölge ilan edilmişti

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak Serbest Bölge ilan edilen Ünye Limanının Karadeniz-Akdeniz ve Ünye-Akkuş-Niksar yolu gibi stratejik yollarla birleşerek ivme kazanması, hem il ekonomisine hem de bölge ekonomisine önemli ölçüde yön verecek duruma getirilmesi hedefleniyor.