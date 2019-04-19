Ünye ORMEK'ten yıl sonu etkinlikleri

ORMEK Ünye Şubesi'nde ses ve ney eğitimi veren öğretmen Sezin Akkan ve kursiyerlerinin hazırlayıp sunduğu Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Ünye Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesi salonunda gerçekleştirildi. 3 bölümden oluşan konserde büyük mutasavvıflardan Yunus Emre, Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri, Amir Ateş hakkında bilgiler verildi, ünlü bestekârların eserleri seslendirildi.

Diksiyon ve halk müziği kursiyerleri ile öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen Yıl Sonu Özel Şiir ve Türkü Şöleni beğeniyle izlendi. Ünlü türkülerin seslendirildiği programda ayrıca türkü sözlerinin ortaya çıkış hikâyeleri de anlatıldı.

Etkinlikler kapsamında işaret dili farkındalığını yaymak ve geliştirmek amacıyla İşaret Dili Kursu öğretmen ve kursiyerlerince Adnan Menderes Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi. Şiirler, marşlar ve türkülerin işaret diliyle izleyicilere sunulduğu program katılımcılarından tam not aldı.