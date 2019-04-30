Ünye, OSB için sıkı çalışıyor

Ünye Organize Sanayi Bölgesi Ankara'da masaya yatırıldı. AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Ankara'ya giden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için bir dizi görüşmelerde bulundu.

Kızılcahamam'da gerçekleştirilen toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Ünye OSB hakkında istişarede bulunan Başkan Tavlı, görüşme sonrası, “Ünye OSB'de kamulaştırma için ihtiyaç duyulan kaynağın devamı ve çalışmalarımızın istikrarı konusunda, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile görüşmelerde bulunduk” açıklamasını yaptı.

Ünye OSB için ikinci görüşme heyet bazında yapıldı. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, ÜTSO Başkanı İrfan Akar ve Belediye Meclis Üyesi Ethem Rasim Uysal'dan oluşan Ünye Organize Sanayi Bölgesi heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım'la toplantı yaparak OSB konusunu masaya yatırdı.

“Ünye OSB'den artık dönüş yok"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, “Ünye OSB'den artık dönüş yok. Yaptığımız görüşmeler çok faydalı geçti. OSB için acilen yatması gereken 1 milyon 350 bin lira dün itibariyle hesaba geçti. Bizlere bu konuda destek veren Genel Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Sayın Numan Kurtulmuş'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum. OSB'de normal takviminde ilerleyen bir süreç zaten vardı. Biz bu süreci daha da hızlandırmak için gayret içerisindeyiz” dedi.

Tavlı, Ankara'da ayrıca, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan'ı da ziyaret ederek Ünye'ye ilişkin çeşitli konularda istişarelerde bulundu.