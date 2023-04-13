Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan arabuluculuk semineri

Ordu'da Ünye Ticaret ve Sanayi Odası(ÜSTO) tarafından kısa bir süre önce hizmete başlayan “Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi” faaliyetlerini sürdürürken zaman zaman personel ve iş dünyasına yönelik eğitsel bilgilendirme toplantıları da gerçekleştiriyor. Bu toplantılardan biri de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uyum Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel'in konuşmacı olarak katıldığı konferans oldu.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonundaki bilgilendirme toplantısına Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Oda Başkanı İrfan Akar, Meclis Başkanı Tuncay Sağlam, oda uyuşmazlık çözüm merkezi personelleri, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve basın mensuplar katılım gösterdi.

“Arabuluculuk, iş birliği sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar”

Arabuluculuk üzerine merak edilen sorulara cevap bulunan toplantıda konuşan yapan TOBB Uyum Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel açıklamalarında, “Arabuluculuk sözlük anlamı olarak bir uyuşmazlığın iki veya daha fazla tarafının, kendi başlarına, gönüllü olarak, uyuşmazlığın çözümü için üçüncü kişi olan arabulucunun yardımıyla bir anlaşmaya varmaya çalıştıkları sistematik hale getirilmiş sürece verilen isimdir. Etkili bir arabuluculuk merkezi, genellikle zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar ve aynı zamanda potansiyel olarak değerli ticari ilişkileri korur. Bu sözleşme ile bağlantılı olarak herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, taraflar böyle bir uyuşmazlığı çözmek için iyi niyetle arabuluculuğu denemeyi kabul eder ve bunu TOBB UYUM Arabuluculuk Kurallarına uygun olarak yapar. Uyuşmazlığın bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucu TOBB UYUM tarafından atanır. Hızla gelişen arabuluculuk kurumunun kurumsal olarak sürdürülebilmesi için TOBB'un girişimleriyle kurulan TOBB UYUM, kurumsallık çerçevesinde yapılan iş birliği ile daha güçlü bir şekilde iş dünyasının uyuşmazlıklarının çözümünde profesyonel hizmete başlanmıştır” dedi.

Başsavcı Ormancı: “Arabuluculuğu önemsiyoruz”

Toplantıda söz alan Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, arabuluculuk müessesinin önemli bir kavram olduğuna dikkat çekerek, "Arabuluculuk hizmetleri iş dünyasının birçok alanını etkiliyor. İşçi-işveren ilişkilerinde uygulanabiliyor, kira ilişkilerinde uygulanabiliyor ve bu süreç çeşitlendirilebilir. Hem bakanlığımızın hem de şahsımın önemsediği bir müessesedir arabuluculuk" diye konuştu.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı, katılımcılar ve konuşmacının fikir istişareleri ile devam etti.