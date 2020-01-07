İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünye'de 35 yıllık çöp kapandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 80 dönümlük vahşi çöp alanının üzerinin kapatılması tamamlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 80 dönümlük vahşi çöp alanının üzerinin kapatılması tamamlandı.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in temmuz ayında incelemesi sonrasında çöp dökülmesini yasakladığı alanın kapatılması işlemi dört aylık bir çalışma sonrasında tamamlandı. Bugüne kadar 1400 kamyonun hafriyat döktüğü alanın tamamen kapatılmasının ardından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “16 Temmuz 2019'dan itibaren Ünye ilçemizde bulunan vahşi çöp alanına çöp dökmeyi yasaklamıştık. Mevcut bölgeye yaklaşık 1400 kamyon hafriyat toprağı serildi. Rehabilite çalışmalarımız devam ediyor. Bu şekilde Ünye ilçemiz daha güzel bir yapıya kavuşmuş olacak. 80 dönüm alanı yeşillendirerek halkımızın faydalanabileceği bir yer olarak kullanacağız. Halka açık yeşil alan buraya çok yakışacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.