Ünye'de ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinliği

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Demir ve beraberindekiler ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde temiz bir çevreye dikkat çekmek amacıyla Ünye sahilinde çöp topladılar.

Belediye Başkanı Tavlı, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Çevre günü dolayısıyla, pandemi şartlarına uygun olarak dar çerçevede de olsa çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Geleceğimiz olan sevgili yavrularımıza temiz bir çevre, yemyeşil bir doğa bırakmak zorundayız. Etrafta çöp olmayan, temiz doğası olan bir çevreyle onları buluşturmak hepimizin borcu” dedi.

Ünye'de ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. Atatürk Parkı'ndan Çamlık'a kadar sahil boyunca gerçekleştirilen etkinlikte, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Demir, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile gençlik teşkilatı üyesi gençler çöp topladılar.

“Çevre duyarlılığı hepimizin görevi”

AK Parti Ünye Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Demir, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, her bireyin çevre için duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, “5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gençlik teşkilatına mensup arkadaşlarımız ve başkanlarımızla beraber çevreye dikkat çekmek amaçlı böyle bir etkinlik düzenledik. Dünyayı yaşanabilir hale getirmek için herkes bilinçli ve duyarlı olmalı diye düşünüyorum. Çevre duyarlılığı hepimizin görevi” dedi.

“İlçemizin güzelliğini koruyalım ve daha yaşanabilir kılalım”

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Karadeniz'in en güzel ilçelerinden birinde yaşadıklarını belirterek, “Ünyemiz gerçekten çok güzel bir coğrafyada. İlçemizin güzelliğini koruyalım ve daha yaşanabilir kılalım. Herkes dükkânının ve evinin önünü temiz tutmalı. Bu hepimizin görevi olmalı. Buradan çevre konusunda herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Sokakları asla kirletmeyelim sigara izmariti ve benzer çöpleri mutlaka çöp kovalarına atalım” diye konuştu.

“Çevre kirliliği hepimizi tehdit ediyor”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise temiz bir çevre için herkese ayrı ayrı görev düştüğünü ifade ederek, “Çevre Günü dolayısıyla, pandemi şartlarına uygun olarak dar çerçevede de olsa çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Belediye olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüzle 24 saat esasına göre ilçemizi temiz tutmak için çabalıyoruz. Ünyemizin temiz kalması için hemşehrilerimize de görevler düşmekte. En güzel temizlik kirletmemektir. Çevre temizliği konusunda duyarlı olmalıyız. Bizler, evlatlarımıza, geleceğimiz olan sevgili yavrularımıza temiz bir çevre, yemyeşil bir doğa bırakmak zorundayız. Çevre kirliliğinin en önemli faktörü insandır. Çevre kirliğinin en önemli faktörü insan olduğuna göre çevrenin korunması ve temiz tutulmasındaki en önemli faktör de yine insandır. Bu amaçla çevre kirliliği korunmasındaki sorumluluğumuzu çok iyi anlamalı ve bunu tüm çevremize anlatmalıyız. Lütfen çöplerinizi yere atmayalım, bu doğa hepimizin, doğayı korumak için de hepimize görev düşmekte. Çünkü çevre kirliliği hepimizi tehdit ediyor. Ben bu vesileyle etkinlikte birlikte olduğumuz gençlerimize, gençlik kolları başkanıma, ilçe başkanıma ve katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.