Ünye'de açık hava kütüphane şenliği

Ordu'da, Ünye Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından açık hava kütüphane etkinliği düzenlendi.

Kütüphaneleri tanıtmak, yeni gelen kitap ve yayınları sergilemek ve insanları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda kitapseverleri ağırladı. Ünye Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Kocaoğlu, ilçedeki faaliyetler hakkında yaptığı değerlendirmede kitap ve insan ilişkisini anlatarak vatandaşları kütüphane sistemine üye olamaya davet etti.

Kocaoğlu, standı ziyaret eden insanlara kitap bilincine ilişkin sunumlar yaptıklarını ifade ederek, “Pandemi sonrası insanların tekrardan kültürel bir ortama kavuşabilmesi ve kütüphaneleri daha yakından tanımalarını istiyoruz. Bizim etkinliklerimiz çeşitli zamanlarda Ünye'nin çeşitli bölgelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam edecek. Biz insanların boş şeylerle uğraşmasından yana dolu dolu kültürel ve sanatsal etkinliklerle yaşamasını istiyoruz. Kitapların insanları rahatlattığını hepimiz biliyoruz. Kitaplar insanlara mutluluk ve pozitif bir duygu verir. İstiyoruz ki genci yaşlısı herkes kitap okusun ve bu vatana millete hep birlikte faydamız olsun” dedi.

Kütüphane Müdürü Kocaoğlu, her yaştan vatandaşın kütüphanelere üye olabildiğini anımsatarak, “Kütüphanelerdeki üyelik hizmetlerinden kitap alıp vermeye, ders çalışmak ve sosyal etkinliklere kadar her türlü imkan ücretsiz olarak sunulmakta. Üye olan vatandaşlarımız ülke genelindeki tüm kütüphane sistemine tanımlanmış oluyor ve bu üyelik ömür boyu devam ediyor” ifadelerine yer verdi.