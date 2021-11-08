Ünye'de 'Atatürk Koşusu' etkinliği düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 1O Kasım Atatürk'ü etkinlikleri kapsamında koşu etkinliği düzenlendi.

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında 'Atatürk Koşusu' etkinliği düzenlendi. Lise ve ilköğretim okullarının katıldığı koşuda dereceye girecek öğrenciler büyük çaba gösterirken, koşu sırasında bazı öğrencilere ise öğretmenleri yardımcı oldu.

Yapılan yarışın kaybedeni olmadığını ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür eden Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, ”Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Atatürk Koşusu düzenlendi. Bu yarışmalar, kaybedeni olmayan yarışmalar, derece alan öğrencilerimizi özellikle tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan koşu sonrası okullar arası yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilere madalyaları teslim edildi.