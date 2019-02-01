Ünye'de ‘bağımlılıkla mücadele'

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele ilçe koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in başkanlığında Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıda, uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapan maddelerle ilgili mücadele ve faaliyetler konuşuldu.

2018 yılında 184 şüpheliden 29'u tutuklandı

2018 yılı ve 2019 yılının ilk ayında uyuşturucuyla mücadeledeki çalışmalar hakkında bilgi veren Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Bağımlılıkla mücadelede kapsamda 2018 yılında emniyet ve jandarmamız sayesinde 119 operasyon gerçekleştirildi. 184 şüpheli gözaltına alındı ve toplam 29 kişi tutuklandı. 2019 yılı içerisinde de toplam 7 olay meydana gelmiş ve olaya karışan kişi sayısı 9, tutuklanan sayısı 6'dır. Uyuşturucuyla mücadelede çok geniş operasyonlar düzenlenerek etkili sonuçlar alınmıştır” dedi.

“Savcılığımızda toplam 236 uyuşturucu dosyası var”

Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, "2018 yılında uyuşturucu madde kullanmaya yönelik yürütülen soruşturma sayısı 183'tür. 2018 kişi hakkında ise soruşturma yürütülmüştür. Uyuşturucu madde ticaretinden 53 dosya yapılmış ve 127 kişi hakkında soruşturma yürütülmüştür. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplam dosya sayımız 236 olmuştur" diye konuştu.

Ünye Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Saliha Yeşilduman ise, “2018- 2023 uyuşturucu ile mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planı bakanlıklar düzeyinde yazılmış olduğu için bunları ilçemize indirgemeye çalıştığımızda, bazı göstergelerle ilçemizde gerçekleştirileceğini, bazı faaliyetlerin ülke bazında planlanmış olduğunu gördük. Sonuç olarak oluşturduğumuz eylem planında ilçemizde 85 faaliyetin gerçekleştirilebileceğini tespit ettik ve buna yönelik bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.