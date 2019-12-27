Ünye'de Bayan Voleybol Takımı kuruldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kadın Eli Dokunuyor Derneğinin destekleriyle ilk defa Bayan Voleybol Takımı oluşturuldu.

Ünye'nin ilk defa bayanların oluşturduğu Ünye Gücü Bayan Futbol Takımı'ndan sonra Bayan Voleybol Takımı da kuruldu. Bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de de mücadele edecek olan takımı Ünye Kadın Futbol Gücü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Hasten ve Ünye Kadın Eli Dokunuyor Derneği Başkanı Esra Gerçeker antrenmanda ziyaret etti.

Bayanları spora teşvik edilmesinin gerektiğini söyleyen Esra Gerçeker, "Biz Ünye Kadın Eli Dokunuyor Derneği olarak bu oyuncular bizim ilk çiçeklerimizdir. Sağlıklı bir toplumun sağlıklı bireylerden, sağlıklı bireylerinde sağlıklı ailelerden yani kız çocuklarından özellikle oluştuğunu düşünüyoruz. Bu voleybol takımı Ünye'de ilk ve tektir. Kızlarımızın futbol takımı da var" dedi.

Özgür Hasten ise, "Ünye'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz ve kadınlarımızı ön plana çıkardığımız organizasyonumuzda başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Buradaki çocuklarımızın bir çoğu lise öğrencisidir. Dışarıdan ilçelerden de bazı transferler gerçekleştirdik. İnşallah ilçemizi söz ettiren bir takım haline getirmeye çalışacağız. Hafta sonu maçlarımız başlıyor ve bütün Ünyeli hemşehrilerimizi maçlarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.