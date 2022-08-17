Ünye'de beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerinde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Ünye Belediyesi kırsal başta olmak üzere beton yol ihtiyacı olan mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Konkasör şantiyesi ve beton santralinin hizmete girmesi ile birlikte yol yatırımlarına hız veren Ünye Belediyesi'nin çalışmaları çerçevesinde Beylerce Mahallesi'ne uzun yıllar ihtiyaç olan beton yol kazandırıldı. Araçların zor geçiş yaptığı yolda beton yol çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı noktada çalışmalarını tamamladı.

Beton yol çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Beylerce Mahalle Muhtarı Hüseyin Ereren, yolların konforlu ve bir hale geldiğini ve bu hizmeti uzun süredir beklediklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.