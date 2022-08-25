Ünye'de beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından kırsal mahalleler için başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Ünye Belediyesi iştiraki olan ÜNBEL A.Ş. bünyesinde kurulan beton santrali ve konkasör şantiyesi, ilçedeki yol sorununu çözüme kavuşturuyor. Kurulduğu günden bu yana kentin tüm mahallelerine hızlı bir şekilde hizmet sunan tesisle yıllardır bekleyen yol sorunları ortadan kaldırılıyor. Belediye ekiplerinin çalışmaları, ilçenin Yavi ve Erenyurt Mahallesi'nde devam ediyor.

Yavi Mahallesi Muhtarı Aslan Türk ve Erenyurt Mahalle Muhtarı Harun Aydın, yıllardır bekledikleri yol sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu belirterek, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.