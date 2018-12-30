Ünye'de çatı yangını

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yüceler Mahallesi'de Haydar Gençal ve oğlu Cumhur Gencal'a ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye itfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak etrafa sıçramadan söndürüldü. Yangının merdiven boşluğunda bulunan kat kaloriferinin bacasından evin çatı katını yakma ihtimali üzerinde duruluyor. Ev sahibi Cumhur Gencal, "Evin üst kısmının daha inşaat halinde olması dolayısıyla kışlık yakacak odunların burada bulunuyordu, odunların kurulukta olması yangının daha hızlı büyümesine sebep olurken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının büyümesini önlemiş oldu" dedi.