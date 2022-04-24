İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ünye'de çocuklar için özel gösteri

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.


Ünye Belediyesi tarafından organize edilen “Ramazan Ünye'de Güzel” sloganı ile Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler düzenlendi. Sirk gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte meydanda toplanan çocuklar ve aile, sahnede yapılan şovları doyasıya izledi. Yöresel ve akrobasi şovlarının da yapıldığı etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.



“Çocuklarımıza görsel şölen yaşatmak istedik”


Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen gösteriler sonrası konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Birlik ve beraberliğin simgesi olan Ramazan ayı nedeniyle çocuklarımız ve vatandaşlarımızı bu gibi etkinliklerimizle de buluşturmak istedik. Keyifli bir vakit geçirilmesi amacıyla düzenlenen bu organizasyonda en önemlisi çocuklarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık. Onlar keyif aldıkça bizlerde keyiflendik. Geleceğimiz olan çocuklarımıza keyifli bir görsel şöleni yaşatmaya çalıştık” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından gösteriler sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.