Ünye'de çocuklar için su oyun parkı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çocuklar için ‘su oyun parkı' inşa ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sosyal medya sayfasına "Su oyun parkı istiyoruz" şeklinde taleplerini ileten çocuklara verilen söz yerine getiriliyor. Yaz aylarında çocuklara alternatif bir aktivite imkânı sunmak amacıyla hizmete sunulacak çalışma, Ünye ilçesi Atatürk Parkı yanında bulunan sahilde 100 metrekare alanda hayata geçirilecek. Çalışma kapsamında piyon, mantar, göz atışlı piyon, üç su sıçratmalı düğme, tel su sıçratmalı düğme, direksiyon, deniz atı, su jeti oyunları olmak üzere 8 adet farklı oyun alanı ve 22 adet oyun grubu yer alacak.