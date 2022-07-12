Ünye'de deniz üzerinde korkutan hortum

Ordu'nun Ünye ilçesinde deniz üzerinde beliren hortum, vatandaşları tedirgin etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar doğrultusunda Ordu genelinde sağanak yağış etkili olurken, Ünye'de deniz açıklarında görülen hortum endişeye neden oldu. Ünye sahillerinden net bir şekilde görülen hortumlar, kıyıya yakın olması sebebiyle vatandaşları tedirgin ederken, fındık hasat sezonu öncesi üreticiler mahsullere zarar verebileceği düşüncesiyle telaşlandı.

Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.