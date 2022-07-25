Ünye'de Gökhan Tepe rüzgarı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen festivalde Türk pop müziğinin sevilen sesi Gökhan Tepe, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nin son gecesinde sahneye çıkan Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Tepe'yi dinlemeye gelen on binlerce vatandaş söylenen şarkılarla eğlenceyi doyasıya yaşadı. Festivalin son günü olması nedeniyle Ünye Belediyesi tarafından sahne öncesi havai fişek gösterileri yer alırken, sahneye çıkan Tepe, on binlerce kişiyi gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşturdu. Özellikle 90'lı yıllar, bestelediği ve diğer sanatçıların söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir festival finali yaşatan Gökhan Tepe, gecenin sonunda ise yaptığı davul şovuyla kendisine adeta hayran bıraktı.

26 yıllık sahne hayatı yaşayan ve anne tarafından bir Karadeniz çocuğu olduğunu söyleyen ünlü sanatçı Gökhan Tepe, “Çok kıymetli Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya teşekkür ediyoruz. Ünye'de sizlerle olduğum için çok mutluyum. Ben de sizler gibi Karadeniz çocuğuyum. Çünkü anne tarafından Rizeli olduğumuzu bilirler” dedi.

Düzenlenen festival boyunca yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür eden Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, “Çok güzel bir geceyi sizlerle paylaşıyoruz. Sizler adına 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivalimizin finalini sevgili sanatçımız Gökhan Tepe kardeşimizle yapıyoruz. Herkese mutlu eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ünlü sanatçıya çiçek ve plaket vermesi sonrası, konser gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.