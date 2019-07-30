İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünye'de kadınlar lokalinde yaz dönemi yoğunluğu

Ünye Belediyesi Kadınlar Lokalinde Kur’an-ı Kerim eğitimi alan çocuklar, aileleri ile birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ünye Belediyesi Kadınlar Lokalinde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklar, aileleri ile birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya teşekkür ziyaretinde bulundular.


Lokalde düzenlenen etkinliklerden dolayı Başkan Tavlı'ya teşekkür eden aileler, faaliyetlerin devam etmesi dileğinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tavlı, imkanlar ölçüsünde her türlü kültürel ve sportif etkinliklerin lokal bünyesinde devam edeceğini ifade etti.


Ünye'ye ve Ünyelilere hizmet için yola çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Tavlı, “Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda yaptığımız etkinliklerle, kadınlar lokalinde yaz dönemi faaliyetlerimiz dolu dolu geçiyor. Lokalimizde müftülüğümüzle işbirliği yaparak çocuklarımıza yönelik Kur'an-ı Kerim dersleri düzenledik. Okuma köşesi oluşturarak çocuklarımızın kitap okumalarına olanak sağladık. Diğer zamanlarda plates ve aerobik gibi hanım kardeşlerimize yönelik sportif etkinliklerimiz oluyor. Lokalimizde ilmihal ve Arapça dersleriyle birlikte zaman zaman psikolog hizmeti verilmekte. Talepler doğrultusunda yine çeşitli etkinlikler düzenleyebiliriz. Her şey Ünye için. Ünyeli kadınlarımızın istekleri doğrultusunda, imkanlar ölçüsünde, farklı etkinliklerle kadınlar lokalimizde aktivitelerimiz devam edecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.