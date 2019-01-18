Ünye'de karne heyecanı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 24 bin 835 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının 1. döneminin sona ermesi dolayısıyla Ünye Anadolu Lisesinde karne töreni düzenlendi. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programda konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Karne alan öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum. Tatillerini iyi değerlendirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Değerli öğrenciler, bir eğitim-öğretim döneminin daha sonuna geldiniz. Çok çalıştınız ve yoruldunuz. Çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Karne notunuz ne olursa olsun cesaretinizi yitirmeyip hep diri tutmanızı ve her yerde başarılı olmanız için bunların hepsini önemsiyoruz. Tatilinizi bol bol kitap okuyarak, kültür, sanat ve spor aktivitelerinde bulunarak değerlendirmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ünye Anadolu Lisesi Okul Müdürü Osman Mehel, "Bu bina sadece taş duvardan ibaret değildir. Öğretmen ve öğrencileriyle ilçemizin en köklü kurumlarından birisidir. Bizler öğretmeninden öğrencisine hizmet personelinden idarecisine kadar büyük bir aile olduğumuza inanıyoruz" diye konuştu.

Ünye Atatürk Anadolu Lisesi Okul Başkanı Hasan Sarıkoca, “Çalıştık çabaladık kimi zaman güldük ve üzüldük. Zamanın nasıl elimizden geçip gittiğini hesap edemedik. Kimiz dönem başı boyunca ders çalışarak ve ahlakını güzelleştirerek bitirdi. Kimimiz ise hedeflerine ulaşmak için daha çok çalışması gerektiğini fark etti. Biz genciz hatalar yapabiliriz. Bizleri bu zamana kadar getiren ailemize ve öğretmenlerimize tüm arkadaşlarımızın adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Karne töreninde okulda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler, kupalar ve ödüller verildi.

Programın sonunda Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu ve Ünye İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk öğrencilere karnelerini verdi.