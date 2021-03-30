Ünye'de kırmızı çizgiler çekildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek adına ‘önce yaya' uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de uygulamaya başlatılan, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak ülke genelinde olduğu gibi Ünye ilçesinde de kırmızı çizgi uygulaması başlatıldı. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney tarafından başlatılan uygulama, ilçenin belirli noktalarında hayata geçirilirken, Ünye Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri de uygulama sırasında yaya geçidinden ilk geçişlerini sağladı. Bu sırada Kaymakam Güney ve öğrenciler de sürücülere dağıttıkları broşürlerle uyarılarda bulundu.

Yayalara önceliğin kırmızı çizgilerinin olduğunu ifade eden Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, sürücülerin çok daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, “Öncelik yayanın projesinin farkındalığını arttırmak amacıyla tüm ülkemizde kırmızı çizgiyi hep birlikte çekiyoruz. Öncelik yayanındır projesi İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde ülkemizde iki yıl önce hayata geçirildi. Bu süre içerisinde ciddi mesafeler kat edildi. Medeni ve gelişmiş ülkelerde yaya trafiğe adım attığı anda bütün araç trafiği kendiliğinden duruyor. Bizler bu konuda azımsanamayacak kadar mesafe kat ettik. Yeni bir başlangıç yaptığımız projemize can ve güç vereceğimiz uygulamalarımızla beraber farkındalıklarımızı arttıracağız. Uygulamamızın trafik güvenliği açısından katkı sağlamasını, toplumda yeterli bilincin oluşmasını, çocuklarımızın eğitilerek o bilincin yerleşmesini temenni ediyorum” dedi.