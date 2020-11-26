Ünye'de Kızılay kadınlara emanet

Ordu'nun Ünye İlçe Kızılay Şubesi tarafından ilk defa kadın kolları başkanlığı oluşturuldu.

Ünye Kızılay Şubesi tarafından kadınların daha çok sahada ve şehir içerisinde aktif rol oynadığını belirten Şube Başkanı İsmet Küçükoğlu, ilçede Kızılay şubesi olarak kadın kollarını oluşturulduğunu söyledi.

Başkan Küçükoğlu, ”Ülkemizde 152 yıllık bir kurumu ilçemizde ayağa kaldırdık. Uzun zamandır Ünye'de aktif rol oynayan ve toplumsal duyarlılıkta farkındalık gösteren kadınlarımızı şubemiz bünyesinde kendi yönetimlerini oluşturduk. Bundan sonra sahada artık onları çokça göreceğiz” dedi.

Alınan kararla Ünye Kızılay Şubesi Başkanlığına Zeynep Yıldırım Gürel getirilirken, yönetim kurulunda ise Asiye Cerrahoğlu, Zeynep Çakır, Suna Yerlikaya, Filiz Hatipoglu, Fatma Bulat ve Özlem Yılmaz yer aldı.