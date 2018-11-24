Ünye'de Öğretmenler Günü kutlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programda şiir dinletisi ve öğretmenlerden oluşan koro yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayşe Akyol, “Biz insana şekil veren, dünyaya nizam veren insanlar olmanın bilinci ile iş ve eylemlerde bulunmak zorunda olanlarız. Geleceğimizi eğitim ordusu şekillendirecektir. Kalem kılıçtan keskindir. Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” şeklinde konuştu.

Kültüre, sanata ve geleneksel değerlere ışık tutanların öğretmenlerin olduğunu vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, “Öğretmen varını yoğunu gelecek nesillere aktaran ışıkları saçan bir incisidir. Bir insanı kurtarmanın bir âlemi kurtarmak kadar önemli olduğunu kendine ilke edinendir öğretmen. Gençliğin bizlere emanet edildiği bu vatanda, eğitim hayatımız boyunca bir sarraf titizliği ve bir çiftçi sabrı ile ilerlemek zorundayız bunun için de öğrencilerimizi keşfetmeli ve onları kazanmalıyız. Tüm bunları yaparken de kalbine giremediğimiz öğrencinin beynine asla giremeyeceğimizi öğretmenliğin gönül kazanma sanatı olduğunu bir an dahi aklımızdan çıkarmamalıyız” diye konuştu.

Öğretmenliğin para, şan, şöhret için yapılmaması gerektiğine dikkat çeken emekli öğretmenler adına konuşan Sezai Siyambaş, “Öğretmenlik para şan şöhret için yapılmaz. Öğretmen sabırlı olmalıdır. Çocukları sevmeli herkese eşit mesafede yaklaşmalıdır” dedi.

Zor koşullar altında ailelerinden kilometrelerce uzakta görevini heyecan ile yapan öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Vatan sevgisi ile idealleri ile görevini ifa ederken şehadet şerbetini içmiş tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Yine ayağında çorabı delik ayakkabısı yırtık olup kendi çocuğunun ayağını, ayakkabısını düşündüğü gibi öğrencisinin de ihtiyaçlarını düşünüp o kıt imkânlarla onunla dertleşip çözüm üretmeye çalışan öğretmenlerimizin de Öğretmenler Gününü kutluyorum. İyi bir okul kazanıp iyi bir meslek edindiğinde kendi çocuğundan bile iyi bölümlere yerleştiğinde, kendi çocuğunun kazandığından daha çok sevinen öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Programda, göreve yeni başlayan öğretmenler de yemin etti. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılan çeşitli etkinlikler ile kent genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Programa, Ünye Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Sezgül, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.