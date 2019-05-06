İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünye'de Ramazan çadırı kuruldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde Ramazan çadırı geleneği bu yıl da devam ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ramazan çadırı geleneği bu yıl da devam ediyor.


İftara yetişemeyen vatandaşlar ile muhtaç vatandaşların yemek ihtiyacının karşılandığı iftar çadırında günlük 1200 kişilik yemek çıkacak. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ünye Belediyesi yeniden iftar çadırı kurdu.


Geçen yıl Belediye Caddesi'nde kurulan iftar çadırı, bu yıl ise Adnan Menderes Ticaret Lisesi'nin spor salonunda hizmet verecek. Her gün 1200 kişilik yemeklerin hazırlanacağı alanda 600 vatandaşa iftar çadırında, 600 muhtaç vatandaşa ise evlerine gönderilerek ikram edilecek.



Meydandaki Ramazan etkinlikleri iptal


Mayıs ayı akşamlarının serin olması ve meydanda uzun süren etkinliklerin getirdiği yoğunluktan vatandaşların rahatsız olmasından dolayı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri bu yıl iptal edildi. Meydandaki Ramazan etkinlikleri iptal edilirken Ünye'de yıllardır devam eden ve temmuz ayının 3. haftası gerçekleştirilen Ünye Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali ise devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.