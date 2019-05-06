Ünye'de Ramazan çadırı kuruldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ramazan çadırı geleneği bu yıl da devam ediyor.

İftara yetişemeyen vatandaşlar ile muhtaç vatandaşların yemek ihtiyacının karşılandığı iftar çadırında günlük 1200 kişilik yemek çıkacak. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ünye Belediyesi yeniden iftar çadırı kurdu.

Geçen yıl Belediye Caddesi'nde kurulan iftar çadırı, bu yıl ise Adnan Menderes Ticaret Lisesi'nin spor salonunda hizmet verecek. Her gün 1200 kişilik yemeklerin hazırlanacağı alanda 600 vatandaşa iftar çadırında, 600 muhtaç vatandaşa ise evlerine gönderilerek ikram edilecek.

Meydandaki Ramazan etkinlikleri iptal

Mayıs ayı akşamlarının serin olması ve meydanda uzun süren etkinliklerin getirdiği yoğunluktan vatandaşların rahatsız olmasından dolayı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri bu yıl iptal edildi. Meydandaki Ramazan etkinlikleri iptal edilirken Ünye'de yıllardır devam eden ve temmuz ayının 3. haftası gerçekleştirilen Ünye Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali ise devam edecek.