Ünye'de sıfır atık tesisi kuruluyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 'Sıfır Atık Getirme Merkezi' tesisi kurulacak.

Ünye'de yapılacak çalışma ile atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi sağlanırken, gıda atıklarını da ayrıştırılarak sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları karşılanacak. Tesis alanında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak tesisimiz Dünya'nın gündeminde olan ve en önemli konular arasında yer alan atıkların dönüştürülmesine hizmet edecektir. Toplanan atıkların ayrıştırılmasının yapılacağı tesisimizde ayrıştırılan atıklar ilgili kurumlara gönderilecektir. Tesisimiz atıkların, geri dönüşüm faaliyeti içerisinde tekrar ekonomiye kazandırılmasına vesile olacaktır” dedi.

“Sokak hayvanlarının beslenme sorununu da çözecek”

Başkan Tavlı, tesisin ayrıca sokak hayvanlarının beslenme sorununa da çözüm olacağını ifade ederek, “Bu alan içerisinde, özellikle yemek atıklarını ayrıştırarak sokak hayvanlarımızın istifadesine sunacağız. Sağlıklı ortamda paketlenmiş ürünlerle sokak hayvanlarımızın beslemesi yapılacaktır. Şehir merkezinde bulunan restoranlarımız ve belediyemizin sosyal tesislerinden getirilen atıklar, burada sokak hayvanlarının tüketebileceği gıdalara dönüşecektir. İşe yaramayan kısımların ise organik gübreye dönüşümü sağlanacaktır” diye konuştu.