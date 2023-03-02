Ünye'de teknik lisenin atölyeleri depremzedeler için çalışıyor

Ordu'da, Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaşanan depremlerin ardından bölgeye verdiği destekleri sürdürüyor. Okulun atölyeleri depremzedeler için çalışırken okul yöneticileri de deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürdü.

Depremin ardından harekete geçen okul yönetimi, atölyelerini harekete geçirerek depremzedelerin özellikle ısınma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışmalara başladı. Atölyesinde bulunan hurda malzemeleri toparlayan ve kullanılabilir hale getirerek soba üretimi yapan öğretmen ve öğrenciler 50 adet çadır içi ve çadır dışı sobayı kısa sürede hazırladı. Yine bunun yanı sıra hurdaya ayrılan jeneratörler de tamir edilerek bölge halkının kullanımına tahsis edildi.

8 kişilik bir ekip ve yeterli ekipmanlarla yola çıkan okul yönetimi, Adıyaman'da yaraları sarmaya koştu, 45 bin depremzedeye 9 gün boyunca 3 öğün yemek imkanı sundu. Kumanya masrafları ise okul öğretmenleri tarafından kısa sürede tamamlanarak karşılandı.

Teknik alandaki atölye tecrübeleri ve ekipmanları ile de öne çıkan okul yönetimi, bir yandan deprem bölgesinde yaraları sararken bir yandan da Ünye'ye yerleşen depremzedelerin ihtiyaçları için çalışma başlattı. Afet bölgesinden gelen vatandaşların yerleştirildiği evlerin elektrik tesisatı kurulum ve bakımlarını üstlenen lise, ilçeye yerleşen iki ailenin de her türlü ihtiyacını karşılamayı görev üstlendi. Okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra velilerin de destek sunduğu yardım çalışmalarına devam etti.

Geniş atölyeleri ve üretim kapasiteleri olan Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul Müdürü Mehmet Azaklı ve Müdür Başyardımcısı Cuma Gündüz, depremzedelere yönelik gerçekleştirilen faaliyetleri de sahada takip ediyor.