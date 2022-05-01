Ünye'de Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde binlerce Trabzonspor taraftarı 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu horon ve meşalelerle kutladı.

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan ve 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Ünye'de binlerce Trabzonspor taraftarı da sokaklara meşaleler eşliğinde meydanlarda toplandı.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ses sistemi ile horon ve oyun havaları eşliğinde aileleriyle birlikte şampiyonluğu kutlayan binlerce taraftar meydanı doldurdu. Ellerinde meşaleler ile çocuklarıyla kutlamalara gelen binlerce kişi, çalan marşlara eşlik ederek horon şarkılarıyla şampiyonluğun tadını çıkardı.

Yüzlerce araç konvoyu oluştu

Ünye Cumhuriyet Meydanında devam eden kutlamalar sonrası patlatılan havai fişeklerin ardından yüzlerce araç konvoyu oluşturan taraftarlar, Ünye sokaklarında klakson çalarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı. Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndaki şampiyonluk coşkusu ayrıca drone ile gökyüzünden de görüntülendi.