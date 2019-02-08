Ünye'de trafiği rahatlatacak yolda çalışmalar devam ediyor

Yağmur suyu hattı ve kazı dolgu çalışmalarının devam ettiği yolun sıcak asfalta kavuşturulacağı bilgisini veren Başkan Tekintaş, çalışmaların tamamlandığında hem Ünye'nin trafiği rahatlayacağını hem de güzel bir ulaşım yolu ortaya çıkacağını aktardı. Başkan Engin Tekintaş, “Tabakhane Deremizin de içerisinde bulunduğu bu yolun bir bölümünde çalışmalar tamamlanıp trafiğe açılmıştı. Kalan kısımda ise ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Alt yapıyı hazırlayıp Niksar Caddemize kolay ulaşım sağlayarak trafik yoğunluğunu rahatlatmayı amaçlıyoruz. Ünye Belediyemizle işbirliği içerisinde sürdürdüğümüz bu proje hem bizi hem Ünye ilçemizi rahatlatmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ünye Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül ise, “İlçemizin doğu yakası trafiğinde bir rahatlama vardı ama Niksar Caddemizde trafik yoğunluğu devam ediyordu. İnşallah Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapımını sürdürdüğümüz yolu trafiğe açtığımız zaman Ünye trafiğini rahatlatmayı amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.