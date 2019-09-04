Ünye'de turizm paneli

Ünye Belediyesi tarafından Burunucu Yarımadası'nda, ‘Ordu'nun Giriş Kapısı Turizm Adası' konulu turizm sempozyumu düzenlendi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumun turizme katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Sempozyumla birlikte turizmle ilgili yeni görüş ve önerilerin ortaya çıkacağını ifade eden Başkan Tavlı, sempozyumun Ünye'nin geleceğine ve turizmine katkı sağlayacağına yürekten inandığımı kaydetti.

Sempozyumda, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürü Cihat Çakır, ‘Ünye Kültür ve Turizm Yatırımları', ESAK Derneğinden Mehmet Çolakoğlu, ‘Turizm Bilinci', ÜNTİSAD Başkanı Hasan Şimşek, ‘Alternatif Turizm', ÜNTİD Başkanı Adnan Sobi, ‘Ünye turizminin sorunları ve çözüm önerileri', Ünye Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi adına Soner Çam, ‘Turizm Gelirlerinin İyileştirilmesi ve Turizm Teşvikleri', Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Mehmet Güngör Can, ‘Turizmde Nitelikli İşgücü', DOKA adına Ahmet Doğan, ‘Coğrafi İşaretler ve Turizm', KATİD Başkanı Murat Toktaş ise ‘KATİD Gözüyle Ünye Turizmine Bakış' konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.