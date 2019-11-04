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Ünye'de uyuşturucuya geçit yok

Ordu’nun Ünye ilçesinde 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gerçekleştirilen çalışmada şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerilerinde yapılan aramada 3 gram esrar maddesi ile 6 adet ecstasy hap, 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 25 gram esrar, 1 şahsın üzerinde 4 adet ecstasy, 1 şahsın üzerinde 7 gram esrar ve 1 şahsın üzerinde de 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli işlem yapıldı.

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